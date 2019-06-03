Öz amcalarını sopa ile darp ederek öldürdüler

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen T.K.,İ.K. traktör ile seyir halinde olan amcaları Ümit Kartal'ın (50) Kadiruşağı mahallesi girişinde araçla önünü keserek sopalarla darp etti.

Kafasına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Ümit Kartal çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YEĞENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılmayarak hayatını kayıp etti.

Ümit Kartal'ın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal'ı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

MALATYA (İHA)