Kocaeli İzmit'te 10 yıl boyunca yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ferdi A, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit'te iki yıl önce, E.A.'nın (16) sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark eden annesi, onu psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde de bulununca doktor kontrolüne alındı. E.A., geçirdiği bir sinir krizi sırasında annesine amcası tarafından 4 yaşından beri cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine anne şikayetçi oldu. Amca Ferdi A., 2019 yılının temmuz ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ferdi A. hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına Ferdi A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Son sözü sorulan Ferdi A., "E.A.'nın iddia ettiği eylemlerden bir tanesini ispatlamasını istiyorum. Ayrıca ben pazarcıyım. Çevremde hiç kimse bu şekilde bir eylemde bulunacağımı tahmin edemez. Bu şekilde tarafıma atılmış bir itham da yoktur. Adalete güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ferdi A.'nın mağdur E.A.'ya karşı '12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığın mağdurun öz amcası olması ve suçun aynı mağdura karşı birden fazla kez işlenmiş olduğunu dikkate alarak 22,5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.



