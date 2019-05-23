Ozan Baran, Süreyya Yalçın’ın aldığı TIR'la kaza yaptı
Süreyya Yalçın eşine 400 bin dolara TIR almıştı. Ozan Baran TIR’la kaza yaptı!
Amerika'da yaşayan sosyetik isim Süreyya Yalçın, geçen yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı.
Lüks harcamalarıyla bilinen ikoncan, 25 metre uzunluğunda, el yapımı TIR aldı. Ancak Ozan Bey, önceki gün TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.
NAZAR ÇIKTI
Aracın son halini Instagram'dan paylaşan Süreyya Yalçın, fotoğrafın her köşesine nazar boncuğu bıraktı. (Takvim)