Ozan Baran, Süreyya Yalçın’ın aldığı TIR'la kaza yaptı

Ozan Baran, Süreyya Yalçın’ın aldığı TIR'la kaza yaptı Süreyya Yalçın eşine 400 bin dolara TIR almıştı. Ozan Baran TIR’la kaza yaptı!