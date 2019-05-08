Ozan Çolakoğlu: Üçüncü çocuk kısmet

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ozan Çolakoğlu, "Gerçekten çok keyifli bir akşam oldu. Bizimle birlikte eğlenip dans eden herkese teşekkür ederim" dedi.

Ünlü müzisyen, "Gülşen ile ikinci çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Zaten iki çocuğumuz var. Çocuklar inanılmaz bir şey, tüm hayatınızı değiştiriyor. Bunu olumlu anlamda söylüyorum, kim bilir ileride üçüncü çocuğumuz da olur, kısmet" dedi.