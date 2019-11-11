Ozan Doğulu: Arya tıpkı amcası

11 yaşındaki Arya, İngilizce söylediği şarkılar, dansı ve performansı ile amcası Kenan Doğulu’nun yolunda olduğunu kanıtladı.

'Sahne hakimiyeti tıpkı Kenan'

Ozan Doğulu “Dedesi Yurdaer Doğulu, ben ve kardeşim Kenan’dan sonra dördüncü kuşak da geliyor. Arya’nın sahne hakimiyeti tıpkı Kenan. Zaten onu örnek alıyor” dedi.





Bu haberi de okudular Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Kübra Hera Aslan kaleyi içten fethetti

Bu haberi de okudular Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan barışma partisi