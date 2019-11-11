Ozan Doğulu: Arya tıpkı amcası
Müzisyen-DJ Ozan Doğulu, Emaar AVM’deki programına kızı Arya ile çıktı.
11 yaşındaki Arya, İngilizce söylediği şarkılar, dansı ve performansı ile amcası Kenan Doğulu’nun yolunda olduğunu kanıtladı.
'Sahne hakimiyeti tıpkı Kenan'
Ozan Doğulu “Dedesi Yurdaer Doğulu, ben ve kardeşim Kenan’dan sonra dördüncü kuşak da geliyor. Arya’nın sahne hakimiyeti tıpkı Kenan. Zaten onu örnek alıyor” dedi.
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