Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Kübra Hera Aslan kaleyi içten fethetti

Kucağına aldı

Ozan Doğulu, Aralık 2007’de evlendiği, çocuklarının annesi Ece Yosmaoğlu’dan 2018 yazında boşanmıştı. Ayrılığa neden olarak da 47 yaşındaki müzisyenin, kendinden 17 yaş küçük olan şarkıcı Kübra Hera Aslan ile ilişkisi gösterilmişti.

Aşkları doludizgin devam eden sevgililer önceki gün İstinyePark’taydı. Yanlarında Ozan Doğulu’nun kızları; Arya (11), Lila (7) ve Elya (4) da vardı. Elya, Kübra Hera Aslan’ın kucağındaydı.

Yaşı küçük yanıtı büyük

Hep birlikte önce mağazaları gezdiler, sonra bir kafede yemek yediler. Kübra Hera Aslan’ın, çocuklarla iyi anlaştığını görenler ‘Kaleyi içten de fethetmiş’ yorumunu yaptı.

Elya muhabirlere, “Neden fotoğrafımızı çektiniz?” diye sordu. “Çünkü sen çok güzel bir kızsın” yanıtını alınca, “Hayır, biz güzel bir aileyiz” karşılığını verdi. Bu sözler Ozan Doğulu’yu gülümsetti, Kübra Hera Aslan’ı mutlu etti.





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