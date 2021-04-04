'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Yüksek Sosyete' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı.

Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan 30 yaşındaki Dolunay, model Pelinay Yiğit ile aşk yaşadığını duyurdu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etti.

30 yaşındaki Dolunay, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" demişti.

SEVGİLİSİNİN POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ozan Dolunay'ın yeni sevgilisinin Instagram hesabındaki iddialı pozları dikkat çekti. Pelinay Yiğit'in cesur pozları Dolunay'ın hayranlarından da beğeni topladı.



