Mehmet Ozan Dolunay 2016’da aşk yaşamaya başladığı Melisa Şenolsun’dan 2019’da ayrılmıştı. Uzun süre adını dedikodulara karıştırmayan oyuncunun, kalbini Pelinay Yiğit’e kaptırdığını martta ilk kez POSTA yazmıştı. Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ikilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sezonu iki hafta önce açan sevgililer şimdi Çeşme’de tatilde. Önceki gün Before Sunset Beach’teydiler.

‘CESUR KADINLARA HAYRANIM’

Mehmet Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit gün boyunca güneşlenip sohbet etti. Denize girmediler, sadece ayaklarını suya sokmakla yetindiler. Sahilde el ele yürüyüp her fırsatta birbirlerini öpücüğe boğdular.

Pelinay Yiğit, Eda Taşpınar’a rakip olacak kadar cüretkar bikinisi ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. Mehmet Ozan Dolunay bir röportajında “Bu ataerkil düzende ayakta durabilen, boyun eğmeyen, ruhunu hayatına yansıtabilen cesur kadınlara hayranım” demişti.