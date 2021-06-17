Magazin Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay plaja damga vurdu

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay plaja damga vurdu

Magazin

Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay plaja damga vurdu

Melisa Şenolsun’dan 2019 yılında ayrılan ve uzun süre sonra gönlünü Pelinay Yiğit’e kaptıran Mehmet Ozan Dolunay sevgilisiyle tatilde. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftten Pelinay Yiğit, plajda tüm dikkatleri üzerine çekti. Deniz BOY / POSTA

17 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mehmet Ozan Dolunay 2016’da aşk yaşamaya başladığı Melisa Şenolsun’dan 2019’da ayrılmıştı. Uzun süre adını dedikodulara karıştırmayan oyuncunun, kalbini Pelinay Yiğit’e kaptırdığını martta ilk kez POSTA yazmıştı. Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ikilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sezonu iki hafta önce açan sevgililer şimdi Çeşme’de tatilde. Önceki gün Before Sunset Beach’teydiler.

‘CESUR KADINLARA HAYRANIM’

Mehmet Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit gün boyunca güneşlenip sohbet etti. Denize girmediler, sadece ayaklarını suya sokmakla yetindiler. Sahilde el ele yürüyüp her fırsatta birbirlerini öpücüğe boğdular.

Pelinay Yiğit, Eda Taşpınar’a rakip olacak kadar cüretkar bikinisi ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. Mehmet Ozan Dolunay bir röportajında “Bu ataerkil düzende ayakta durabilen, boyun eğmeyen, ruhunu hayatına yansıtabilen cesur kadınlara hayranım” demişti.

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Peki ya vicdan?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
17 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hemen dinleyin
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Hayri’nin elini analiz ettik!
Elif Demirtaş Bilir
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altı ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı son haliyle olay yarattı