Magazin Ozan Güven aylar sonra yeniden dönüş kararı aldı!

Ozan Güven aylar sonra yeniden dönüş kararı aldı!

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Ozan Güven aylar sonra yeniden dönüş kararı aldı!

Baba Sahne’nin çok sevilen ve pandemi öncesinde kapalı gişe oynayan prodüksiyonu “Don Kişot’um Ben”, 16 aydır ayrı kaldığı seyircisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor!

29 Haziran 2021, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu’nun başrollerini paylaştığı kahkaha dolu “Don Kişot’um Ben”, 7 Temmuz’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 10 Temmuz’da Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda, 13 Temmuz’da ise Antalya Açıkhava’da sahnelenecek. “Don Kişot’um Ben”, delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza’nın şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli, bol kahkahalı macerası...

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven, Baba Sahne imzalı Don Kişotum Ben oyunuyla sahnede olacak. Oyun 10 Temmuz Cumartesi akşamı Bursa'da perdelerini açacak.


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