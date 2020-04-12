Ozan Güven önceki gün köpeğini gezdirmek için evinin önüne çıktı. Üzerinde tişört, altında pijaması vardı. Objektifleri fark edince sinirlendi. Köpeğini yolda bırakıp koşarak eve kaçtı. Sonra dönüp köpeğini aldı, “Burası benim mahallem, kapatın lan kameraları” diye bağırdı.

“Bana ne lan Cem’den”

Bu sırada “Cem Yılmaz’ın evinin çöp konteynerında geçen gün yangın çıktı” diyen bir haberciye “Bana ne lan Cem’den” karşılığını verdi.