Ozan Güven: Bana ne lan Cem'den
Evinin önünde görüntülenen Ozan Güven kameraları görünce sinirlendi. Cem Yılmaz'la ilgili açıklama yapan gazeteciye de tepki gösterdi. Ali KESER / POSTA
12 Nisan 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Ozan Güven önceki gün köpeğini gezdirmek için evinin önüne çıktı. Üzerinde tişört, altında pijaması vardı. Objektifleri fark edince sinirlendi. Köpeğini yolda bırakıp koşarak eve kaçtı. Sonra dönüp köpeğini aldı, “Burası benim mahallem, kapatın lan kameraları” diye bağırdı.
“Bana ne lan Cem’den”
Bu sırada “Cem Yılmaz’ın evinin çöp konteynerında geçen gün yangın çıktı” diyen bir haberciye “Bana ne lan Cem’den” karşılığını verdi.