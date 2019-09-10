Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Ozan Güven geçen haftalarda, 2 yıldır birlikte olduğu Ece Önen ile İstanbul’da görüntülenmiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat gibi yapımlarda küçük roller almış olsa da, biz onu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle tanıdık. Dizide Özgür Ozan tarafından canlandırılan Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. Güzel oyuncu diziye başladığındaysa henüz 16 yaşındaydı.

ÇOBAN AİLESİ

13 senedir aralıksız bir şekilde izlediğimiz Yüsra için ekranda büyüdü diyebiliriz.

Genç oyuncu verdiği bir röportajda, yıllardır canlandırdığı Zeliş karakterinden bir an olsun sıkılmadığını dile getirmişti. Şimdi 29 yaşında olan güzel oyuncu dizide rol almaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.





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