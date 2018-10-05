Ozan Güven, 'Jet Sosyete'de
Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı 'Jet Sosyete' sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ilk bölümüne ise Ozan Güven konuk oluyor
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği “Jet Sosyete”, dizisinin bu sezon ilk bölümüne Ozan Güven konuk...
Dizide Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.
TV8'E TRANSFER EDİLDİ
Haziran ayında ekran macerasına ara veren Jet Sosyete, Star Tv ekranlarından TV8’e transfer edilmişti.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Jet Sosyete yeni bölümüyle 11 Ekim'de ekranda olacak.