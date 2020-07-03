Deniz Bulutsuz kendinden 17 yaş büyük sevgilisi Ozan Güven tarafından 12 Haziran’ı 13’üne bağlayan gece şiddet gördüğünü iddia etmiş, bir saatten fazla dayak yediğini, canına kastedildiğini açıklamıştı. Olayın ayrıntıları ve Deniz Bulutsuz’un şiddet sonrası görüntüleri ise dün ortaya çıktı. Deniz Bulutsuz ifadesinde “Olay gecesi bir lokantada arkadaşlarımız ile yemek yerken söz eski erkek arkadaşımdan açıldı. Ozan Güven sinirlenip çok ağır konuştu. Eve gidince bu çirkin lafları yüzünden tartıştık” dedi.

Savcılığa şikayet etti

Deniz Bulutsuz’un ifadesinde her şeyi anlattı: “Beni yatağa yatırıp üzerime oturdu, sert bir tokat attı. Bir yandan da kendi yüzüne vuruyordu. Ozan alkol alınca fütursuzlaşır. Çıplak ayakla kaçmaya çalıştım. Engel oldu. ‘Hiçbir yere gidemezsin, seni öldüreceğim’ diye bağırdı. Telefonuma el koydu. Saçlarımdan tutup duvara vurdu.

Sonra merdivenden yuvarlandım. Bacağımdan ve kalçamdan da yaralandım. Kaçmayı başarınca Ozan’ın şoförü bana yardım etti.” Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i avukatı aracılığı ile ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma ’ ve ‘Hakaret’ suçlarından savcılığa şikayet etti.

Ozan Güven: Ayrılmak isteyince çıldırdı, üzerime saldırdı

Ozan Güven ise kendini şu sözlerle savundu: “6 aydır devam eden bir ilişkimiz vardı. Deniz en ufak bir tartışmada büyük tepkiler veriyordu. Bir keresinde bayılma numarası yaptı. Olaydan kısa süre öncesi Bodrum’a gitmiştik. Ayrılmak istediğimi söyleyince beni banyoya kilitledi.

O gece de arkadaşımın yanında eski sevgilisi ile ilişkisini anlattı. Eve gidince de iğneleyici konuştu. ‘Uzatma’ diye uyardım. Yatağa gittiğimde uyumuyordu, yorgana tekme atınca abajur yere düştü, sapı elinde kaldı. Çenesinde sıyrık oluşunca, yara bandı ile bantlattım.”

"Bana komplo kurdu"

Ozan Güven sözlerine şöyle devam etti: “Deniz kendini yerden yere atmaya başladı. Çılgına dönmüş gibiydi. ‘Benden ayrılıyorsun, seni rezil edeceğim’ diyerek üzerime saldırdı. Her yerime vurdu, saçlarımı çekti, yüzümü çizdi. Yara bere içinde kalmama rağmen bir tokat dahi vurmadım.

Ama yaraların yarattığı enfeksiyon etkisi ile ateşlenip acile gittim. Doktor halimi görünce, durumu adli vaka olarak kayıtlara geçeceğini söyledi. Elimde hastane raporu var. Kendisiyle görüşmek istemediğim için bana komplo kuran Deniz Bulutsuz’dan şikayetçiyim.”