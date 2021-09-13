Ozan Güven, yaşamını değiştirdi

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven, şu sıralar inzivada. Magazin basınından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Ozan Güven, bir süredir Cunda’da yaşıyordu. Ozan Güven, şimdi ise radikal bir karar alarak Bodrum’a yerleşti. Ozan Güven, Levent’te bulunan villasını ise aylık 20 bin TL’ye kiraya verdi.