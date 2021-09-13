Magazin Ozan Güven, yaşamını değiştirdi

Ozan Güven, yaşamını değiştirdi

Magazin

Ozan Güven, yaşamını değiştirdi

Bir süredir Cunda’da yaşayan Ozan Güven, radikal bir karar alarak Bodrum’a taşındı. Ozan Güven’in Levent’te bulunan villasını ise kiraya verdiği öğrenildi.

13 Eylül 2021, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven, şu sıralar inzivada. Magazin basınından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Ozan Güven, bir süredir Cunda’da yaşıyordu. Ozan Güven, şimdi ise radikal bir karar alarak Bodrum’a yerleşti. Ozan Güven, Levent’te bulunan villasını ise aylık 20 bin TL’ye kiraya verdi.

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