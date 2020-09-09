Magazin Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a dava

Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a dava

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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a dava

Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ozan Güven’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz'un 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

09 Eylül 2020, Çarşamba 14:27 Son Güncelleme:
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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ozan Güven, kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Ünlü oyuncunu şikâyeti sonrası Deniz Bulutsuz hakkında soruşturma başlatılmış ve dosya Uzlaşma Bürosu'na gönderilmişti. Ozan Güven'in uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz ay Levent’teki evine girerken görüntülenen Ozan Güven, dava hakkında yöneltilen sorular üzerine, "Konu yargı sürecinde" demekle yetinmişti. (Elif Altın/ Milliyet)

 


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