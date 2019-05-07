Ozan Kabak en değerliler listesinde

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan listede, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen 20 yaş altındaki en değerli futbolcular yer aldı.

Galatasaray'dan devre arasında Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak, 20,8 milyon euroluk değeriyle listeye 19. sıradan girdi.

11 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Milli futbolcu, Alman kulübüne 11 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti.

Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho 150 milyon euroluk değeriyle listenin zirvesinde yer alırken, bu futbolcuyu Arsenalli Matteo Guendouzzi 70,1 milyon euroyla, Roma'da oynayan Nicolo Zaniolo da 67,4 milyon euroyla takip etti.

AA