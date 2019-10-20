Ozan Kabak en tecrübeli genç oyuncular listesine girdi
2000 yılından sonra doğan futbolcuları kapsayan 'En tecrübeli genç oyuncular' listesinde Schalke 04'te oynayan Türk oyuncu Ozan Kabak da yer aldı. CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan araştırmada zirveyi Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho aldı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak, CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan en tecrübeli genç oyuncular listesinde kendine 15. sırada yer buldu.
Listenin ilk üçünde Jadon Sancho, Ryan Sessegnon ve Kik Pierie var. İşte listenin tamamı:
1)Jadon Sancho
2)Ryan Sessegnon
3)Kik Pierie
4)Max Aarons
5)Vinicius Junior
6)Sandro Tonali
7)Mikkel Darmsgaard
8)Jayden Bogle
9)Hamed Traore
10)Levan Kharabadze
11)Cristian Casseres
12)Alphonso Davies
13)Ludovit Reis
14)Ferran Torres
15)Ozan Kabak
16)Jesus Ferreira
17)Noah Okafor
18)Oleksandr Nazarenko
19)Jonathan David
20)Moise Kean