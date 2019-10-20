Ozan Kabak en tecrübeli genç oyuncular listesine girdi 2000 yılından sonra doğan futbolcuları kapsayan 'En tecrübeli genç oyuncular' listesinde Schalke 04'te oynayan Türk oyuncu Ozan Kabak da yer aldı. CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan araştırmada zirveyi Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho aldı.