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Ozan Kabak en tecrübeli genç oyuncular listesine girdi

2000 yılından sonra doğan futbolcuları kapsayan 'En tecrübeli genç oyuncular' listesinde Schalke 04'te oynayan Türk oyuncu Ozan Kabak da yer aldı. CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan araştırmada zirveyi Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho aldı.

20 Ekim 2019, Pazar 15:11
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Ozan Kabak en tecrübeli genç oyuncular listesine girdi

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak, CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan en tecrübeli genç oyuncular listesinde kendine 15. sırada yer buldu.

Listenin ilk üçünde Jadon Sancho, Ryan Sessegnon ve Kik Pierie var. İşte listenin tamamı:

1)Jadon Sancho

2)Ryan Sessegnon

3)Kik Pierie

4)Max Aarons

5)Vinicius Junior

6)Sandro Tonali

7)Mikkel Darmsgaard

8)Jayden Bogle

9)Hamed Traore

10)Levan Kharabadze

11)Cristian Casseres

12)Alphonso Davies

13)Ludovit Reis

14)Ferran Torres

15)Ozan Kabak

16)Jesus Ferreira

17)Noah Okafor

18)Oleksandr Nazarenko

19)Jonathan David

20)Moise Kean

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