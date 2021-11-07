Futbol Ozan Kabak Milli Takım aday kadrosunda çıkarıldı

Ozan Kabak Milli Takım aday kadrosunda çıkarıldı

Futbol

Ozan Kabak Milli Takım aday kadrosunda çıkarıldı

Türkiye A Milli Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosunu açıklamıştı. Aday kadroda yer alan isimlerden Ozan Kabak, viral enfeksiyon geçirdiği için kadrodan çıkarıldı.

07 Kasım 2021, Pazar 15:44 Son Güncelleme:
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Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Stefan Kuntz'un 24 kişilik kadrosunu 21 kişiye indirmesi bekleniyor. Ozan'ın gidişiyle 23 kişi kalan kadrodan 2 kişi daha çıkarılacak.


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