Futbol Ozan Kabak, resmen Liverpool'da

Ozan Kabak, resmen Liverpool'da

Futbol

Ozan Kabak, resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer etti.

01 Şubat 2021, Pazartesi 23:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sky Sports'un haberine göre; İngiliz devi Liverpool, Ozan Kabak'ın transferinde kulübü Schalke 04 ile anlaşmaya vardı. Liverpool, Alman ekibine 2.5 milyon pound (2.84 milyon euro) kiralama bedeli ödeyecek. Ozan, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan'ın satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olacak.

Liverpool'un Ozan Kabak transferinde satın alma opsiyonunu kullanması durumunda sarı kırmızılı kulüp de para kazanacak.

Ozan Kabak için Galatasaray, yetiştirme bedeli olarak yüzde 5 pay alacak. Liverpool'un 25 milyon euro ödemesi durumunda sarı kırmızılıların kasasına 1.25 milyon euro girecek. 

İlgili Haberler
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiraladıBeşiktaş, Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu