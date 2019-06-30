Ozan Kabak resmen Schalke'de!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke, Ozan Kabak transferini resmen duyurdu. Genç yıldız için Almanlar, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 19 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi
Alman ekibi Schalke 04 resmi sitesinden genç yıldız için "Schalke 04‘e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" açıklamasını yaptı.
Sportif Direktör Jochen Schneider, "Avrupa'nın en potansiyelli oyuncularından birini kulübe kazandırdığımız için mutluyum" derken; "Teknik patron David Wagner ve Michael Reschke'ye de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü onlar da Ozan'ı buraya gelmeye, burasının kariyeri için doğru adım olacağına ikna ettiler." açıklamasını yaptı.