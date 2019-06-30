Alman ekibi Schalke 04 resmi sitesinden genç yıldız için "Schalke 04‘e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" açıklamasını yaptı.

Sportif Direktör Jochen Schneider, "Avrupa'nın en potansiyelli oyuncularından birini kulübe kazandırdığımız için mutluyum" derken; "Teknik patron David Wagner ve Michael Reschke'ye de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü onlar da Ozan'ı buraya gelmeye, burasının kariyeri için doğru adım olacağına ikna ettiler." açıklamasını yaptı.