11 yıl Liverpool forması giyen ve şimdilerde Sky Sports'ta yorumcu olan Jamie Redknapp hem Norwich City'yi hem Ozan Kabak'ı eleştirdi. Ozan için, "Kendini en iyi dönemindeki Zinedine Zidane mı sanıyor? Kendi ceza sahasının çevresinde topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bunun acilen bırakması lazım. Bu basit hatalar pahalıya mâl oluyor. Aptalca bir hataydı" dedi.