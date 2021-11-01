Norwich City Premier Lig'de küme düşmeyi neredeyse ilk yarı bitmeden garantilemek üzere. Geride kalan 10 maçta galibiyeti bulunmayan Norwich, sadece 2 puan toplayabildi. Kalesinde 25 gol gören takımın atabildiği gol sayısı ise 3.
Milli stoper Ozan Kabak'ın sezon başında büyük umutlarla geldiği Norwich'te yaşadığı hayal kırıklığı ise çok büyük. Geçen sezonun ilk yarısında Schalke 04 forması giyen Ozan, Alman ekibiyle benzer bir dönem geçirmiş ve çok uzun süre gol atamayan, galibiyet alamayan bir takımda adeta 'harcanmıştı'. Ozan, Norwich City'deki performansıyla da eleştiriler almaya başladı.
11 yıl Liverpool forması giyen ve şimdilerde Sky Sports'ta yorumcu olan Jamie Redknapp hem Norwich City'yi hem Ozan Kabak'ı eleştirdi. Ozan için, "Kendini en iyi dönemindeki Zinedine Zidane mı sanıyor? Kendi ceza sahasının çevresinde topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bunun acilen bırakması lazım. Bu basit hatalar pahalıya mâl oluyor. Aptalca bir hataydı" dedi.
Ozan sezon başında Schalke'den Norwich'e 4 milyon euro kiralama bedeli ve 14 milyon euro satın alma opsiyonuyla gelmişti. Norwich'in sezon sonunda küme düşmesi halinde Ozan'ın tekrar Schalke'ye dönmesi bekleniyor.
Milli oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti.