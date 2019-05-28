Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya’nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya’daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi. Ozan Kabak, takımı Stuttgart’ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

AA