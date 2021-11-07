Ozan Kabak'ın hocası kovuldu
Milli oyuncu Ozan Kabak'ın takımı Norwich City, 4 yıldır takımın başında olan Alman teknik adam Daniel Farke'yi gönderdi. Son sıraya demir atan Norwich, 11. haftada ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltmişti.
07 Kasım 2021, Pazar 14:20 Son Güncelleme:
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Norwich City'de beklenen ayrılık yaşandı. Premier Lig'e büyük umutlarla başlayan Norwich, 11 maçta sadece 5 puan toplayabildi. İlk galibiyetini bu hafta Brentford deplasmanında alabilen ekip, buna rağmen teknik adam Daniel Farke'yi gönderdi.
2017'den beri takımın başında olan Farke, Norwich'i Premier Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Ancak burada kalıcı olacak gibi görünmeyen Norwich, daha şimdiden küme düşmenin en büyük adayı.
Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich'te yeni hoca aranıyor.
https://twitter.com/NorwichCityFC/status/1457073842078294023