Futbol Ozan Kabak'ın ortası yok! Yine maçın adamı seçildi

Ozan Kabak'ın ortası yok! Yine maçın adamı seçildi

Futbol

Ozan Kabak'ın ortası yok! Yine maçın adamı seçildi

Milli stoper Ozan Kabak'ın Liverpool'daki dalgalı performansı sürüyor. Ya çok iyi oynayıp maçın adamı seçilen ya da eleştirilerin odağı olan genç stoper, Wolverhampton karşısında yine maçın adamı oldu.

16 Mart 2021, Salı 11:05 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 yendi. Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı ve iyi bir performans gösterdi. Ozan, zorlu karşılaşmada 'maçın adamı' seçildi.

Ozan daha önce de Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta "maçın adamı" seçilmişti.


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