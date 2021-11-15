Ozan Kabak'ın yeni hocası Dean Smith oldu
Norwich City yeni hocasını buldu. Ligde kalma yarışında sıkıntıya düşen Ozan Kabak'lı Norwich, artık Dean Smith'e emanet.
15 Kasım 2021, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Norwich City'de yeni teknik direktör Dean Smith oldu. Smith en son Aston Villa'yı çalıştırmış ve kötü gidiş sonrası görevden alınmıştı.
Norwich'te forma giyen Ozan Kabak, yeni takımındaki hoca değişikliği sonrası formasını korumaya çalışacak.
Bir önceki hoca Daniel Farke, Ozan'ı kesintisiz oynatmıştı.
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