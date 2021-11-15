Norwich City'de yeni teknik direktör Dean Smith oldu. Smith en son Aston Villa'yı çalıştırmış ve kötü gidiş sonrası görevden alınmıştı.

Norwich'te forma giyen Ozan Kabak, yeni takımındaki hoca değişikliği sonrası formasını korumaya çalışacak.

Bir önceki hoca Daniel Farke, Ozan'ı kesintisiz oynatmıştı.



