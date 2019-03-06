Devre arası transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Bayern Münih maçıyla forma giymeye başlayan ve geride kalan 6 maçta 90 dakika sahadan kalan 18 yaşındaki stoper, Hannover maçında attığı 2 golle adeta zirve yaptı.

Performansıyla Avrupa'da haftanın en iyi 11'ine seçilen Ozan, prestijli basın organlarından Kicker'e özel röporaj verdi.

Ozan, Galatasaray'dan Almanya'ya geliş süreci Fatih Terim ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM BABA GİBİ"

İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları:

Takım arkadaşlarım attığım gollerin ardından en az benim kadar mutlu oldular. Soyunma odasında da bazı şakalar yaptılar ve sonunda alkışladılar. Hep bir kariyer planlamam oldu. Doğru zamanı bekledik. Bir sonraki adım Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve bunu en kısa zamanda gerçekleştirmekti. Galatasaray'daki hocalarım da karar almamda bana çok yardımcı oldular. Şimdi ise buradayım. Fatih Terim elbette benim için bir baba figürü. Türkiye'de 18 yaşında birine Şampiyonlar Ligi'nde güvenmek biraz cesaret ister. Eminim ki maçlarımı takip ediyordur. Kendisine oynadığım ilk iki maçtaki formamı verdim. Bayern maçında giydiğim formamı verdim. yaratmak istiyorum. Ama tabi ki Van Dijk ve Varane gibi oyuncular bana ilham veren stoperler. 2 aydır buradayım ve takımımla Bundesliga'da kalabilmek için mücadele ediyoruz. Gelecekte neler olur bilemem ama kim Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak istemez ki? Elbette Avrupa'da başka büyük kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmanız gerekiyor.

Kaynak: Tolga Kaplan / Fanatik