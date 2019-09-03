Ozan Orhon: Büyük salaklık yapmışım!

Ozan Orhon defalarca ameliyat oldu. Hatta ölümden bile döndü! Birçok kez midesine kelepçe taktıran şarkıcı son olarak midesini küçülttürmüştü.

Ozan Orhon bugün konuk olduğu '2 Sayfa' programında yaşadığı o zor günleri anlattı.

İşte Orhon'un açıklamalarından satır başları:

- 'Kilo vermezsen albüm yapamazsın' dediler, yanlış yönlendirildim.

- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

- Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

OZAN ORHON'UN AMELİYAT GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ HALİ:

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OZAN ORHON KİMDİR?

Ozan Orhon, 1972'de İstanbul'da modacı Alev Esen ve tiyatro santçısı Tayfun Orhon çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Askerliğini tankçı olarak yaptı. Ancak kilolarından dolayı döneminin yarısında terhis edildi.

1991'de 'Oldu mu Şimdi' isimli bir albüm çıkardı. 1993'te Star TV'de 'Senkron' adında bir eğlence programı sundu.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusu'nda peri masalı gibi bir törenle evlendi. 1 yıl sonra da boşandı.

2000 yılında manken ve VJ Yeşim Erçetin ile evlendi. Evliliklerinin üçüncü yılında 20 Ağustos 2003'te boşandı. Ozan Orhon'un Lara Yağmur adında bir kızı var.