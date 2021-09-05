Futbol Ozan Tufan, A Milli Takım kampına dahil oldu

Ozan Tufan, A Milli Takım kampına dahil oldu

Futbol

Ozan Tufan, A Milli Takım kampına dahil oldu

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

05 Eylül 2021, Pazar 23:15 Son Güncelleme:
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İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.

Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.

Milli takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.

AA

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