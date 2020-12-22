Ozan Tufan corona virüse yakalandı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

'Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.'

Fenerbahçe, gün içinde yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir personelin corona virüs test sonuçlarının pozitif olduğunu duyurmuştu.