Futbol Ozan Tufan için Manchester United açıklaması

Ozan Tufan için Manchester United açıklaması

Futbol

Ozan Tufan için Manchester United açıklaması

Watford'ta forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılmıştı. Ozan'ın Premier Lig karşılaşmasında Manchester United'a karşı oynama ihtimaline dair açıklama geldi.

18 Kasım 2021, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe 'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi. 


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