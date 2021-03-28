Ozan Tufan jeneriklik goller için çalışıyor
Milli takımın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, uzun süredir uzaktan çektiği etkili şutlarla göze çarpıyordu. Beşiktaş derbisinde ve Norveç maçında uzaktan attığı gollerle beğeni kazanan Ozan, şutlarının sırrını verdi.
28 Mart 2021, Pazar 13:20 Son Güncelleme:
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Norveç maçından sonra konuşan Ozan, attığı iki golü ve müthiş oyununu değerlendirdi. İşte Ozan'ın sözleri::
Şutlarla ilgili çalışıyorum, kendimi hazırlıyorum. Bunların meyvesini böyle maçlarda yiyorum. Çok mutluyum. Ben iki yönlü oynamayı seviyorum. Kendimi buna zorluyorum. İki yönlü oynamadığım zaman oynadığım futboldan keyif almıyorum. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.
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