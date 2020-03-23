Futbol Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz'ı uyardı: Fiziğini geliştirmen lazım

Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz'ı uyardı: Fiziğini geliştirmen lazım

Futbol

Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz'ı uyardı: Fiziğini geliştirmen lazım

Zor günler geçiren Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ozan Tufan, Türk futbolseverlerin çok şeyler beklediği Ömer Faruk Beyaz'la konuştu. Ozan, Ömer Faruk'a kariyeri için önerilerde bulundu.

23 Mart 2020, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de geleceğinin çok parlak olduğu söylenen ve yetenekleriyle Avrupa devleri tarafından izlenen Ömer Faruk Beyaz, takımın kaptanlarından Ozan Tufan'dan akıl aldı.

Fanatik'in haberine göre Ozan, genç oyuncuya nasihatlerde bulundu ve onunla ilgili şunları söyledi:

"Ömer büyük bir yetenek. Ancak bunun yanında fiziğini de geliştirmesi gerekiyor. Çalışmaya devam ederse sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun da geleceği olur. Biz abileri olarak ona en iyi şekilde destek vermeye çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz."

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