Futbol Ozan Tufan resmen Fenerbahçe'ye döndü

Ozan Tufan resmen Fenerbahçe'ye döndü

Futbol

Ozan Tufan resmen Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri aldı. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de forma giyecek olan Ozan, Watford'ın küme kalması halinde İngiltere'ye dönecek.

02 Şubat 2022, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini resmen açıkladı. Watford'ta şans bulamayan Ozan, sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Watford'ın ligde kalması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecek ve oyuncu İngiltere'ye dönecek.

Watford'ın küme düşmesi halinde ise zorunluluk ortadan kalkacak ve opsiyona dönecek. Watford opsiyonu kullanmazsa Ozan, sezon sonu yine Fenerbahçe'ye dönecek.


Yapılan resmi açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında

2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz 

@Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir."


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