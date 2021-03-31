Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evleniyor! Düğün bu akşam

Ozan tufan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile istemeye gittiği Rojin Haspolat’la bu akşam evleniyor. Başkan Koç'un şahitliğinde dünya evine girecek olan çift Eylül 2020'de nişanlanmıştı.. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu olacak.