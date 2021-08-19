Ozan Tufan, Watford'a transfer oluyor
Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşmaya vardı.
19 Ağustos 2021, Perşembe 02:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a gidiyor.
Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)
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