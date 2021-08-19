Futbol Ozan Tufan, Watford'a transfer oluyor

Ozan Tufan, Watford'a transfer oluyor

Futbol

Ozan Tufan, Watford'a transfer oluyor

Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşmaya vardı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 02:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a gidiyor.

Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. 

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

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