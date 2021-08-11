Ozan Tufan'dan Bursaspor'a 50 bin liralık yardım
Bursaspor'un başlattığı "Ayağa kalk Bursa" yardım kampanyasına eski oyuncusu Ozan Tufan'dan da yardım geldi. Fenerbahçe forması giyen ve Bursaspor altyapısından çıkan Ozan, 50 bin liralık forma satın alarak yeşil beyazlıların kampanyasına destek verdi.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un maddî sıkıntılar nedeniyle başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasının son gününde Ozan Tufan altyapısından çıktığı kulübü unutmadı.
Bursaspor altyapısından çıkan milli oyuncu, yeşil beyazlılara 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" denildi.
Ozan, Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olurken de kulübüne 7 milyon euro kazandırmıştı.
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