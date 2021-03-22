Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, Beşiktaş derbisinin ardından kişisel Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Rojin Haspolat, başarı futbolcuyla olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Modumuz budur" ifadelerini kullandı.

GOLDE ŞUTUN HIZI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş karşında maçın 1-0’lık skorla biteceğinin düşüldüğü anlarda sahneye çıkan Ozan Tufan çok şık bir gole imza attı.

Sarı lacivertli futbolcular, kendi yarı sahasında kullandığı taç atışında yaklaşık 40 saniye boyunca topu ayağında tutarken, yapılan 12 pasın ardından top buluşan Ozan Tufan, saatte 109 kilometre hıza ulaşan şutunun ardından günün başarılı isimlerinden Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu’nu avladı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş’a karşı attığı 4’ün 3’üne imza attı. Bununla beraber Ozan’ın Süper Lig’de en çok gol kaydettiği takımın da 5 golle Beşiktaş olması dikkat çekti.





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