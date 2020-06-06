Ozan Tufan’ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir?

Fenerbahçeli orta saha futbolcusu Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklifinde bulundu. Tufan o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Peki, Rojin Haspolat kimdir?

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olan Haspolat daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.











