Ozan Tufan’ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir?
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sürpriz bir paylaşım yaptı. Tufan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a evlilik teklifinde bulunduğunu duyurdu. Bu anları Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ozan’ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Peki, Ozan Tufan’ın sevgilisi Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında?
06 Haziran 2020, Cumartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli orta saha futbolcusu Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklifinde bulundu. Tufan o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Peki, Rojin Haspolat kimdir?
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olan Haspolat daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.