“Çekirdekleri alıp, koşun kızlar kavga başladı” diyen mahalle dedikoducusu teyzelere benziyor halimiz bazen...

Kaan Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural, eski eşi Seçkin Piriler’e ‘Eski kaşar’ demiş, bunun üzerine de hakaret davası açılmış ya, atladık haberin üzerine.

Herkes ‘eski kaşar’ tanımlaması üzerinden gördü haberi, yedi yaşında bir çocuğu ıskalayarak.

Mesajdaki iddia ne? Annesinin evden kovduğu yedi yaşındaki bir çocuk.

Kimsenin umurunda olmadı işin bu boyutu...

BİZİM MESLEĞİMİZ İNSANDAN YANA DURMAYI GEREKTİRİR

Bizim mesleğimiz insandan yana durmayı gerektirir oysa.

Ama biz gazeteci değil de, mandıra sahibiymişiz gibi atladık ‘eski kaşar’ lafının üzerine, tepindikçe tepindik.

Türkiye’de boşanmış ama birbiriyle derdi bitmemiş bir sürü eski karı-koca, anne ve baba olduklarını unutup, çocukları üzerinden hesaplaşmaya devam ediyor.

GERÇEKTEN OĞLUNUZU EVDEN Mİ KOVDUNUZ?

Ünsüzlerden haberimiz olmuyor, ünlüde de asıl üzerinde durmamız gereken noktayı atladık hep beraber.

Umarım davayı açan Savcı, Piriler’e “Gerçekten oğlunuzu evden mi kovdunuz?” diye sormuştur.

Umarım, Piriler, Ural’ın yargılanması için çalışırken, annelik davranışlarının sorgulanır hale geldiğini de fark etmiştir.

HAKARETLERE DEĞİL GERÇEK DRAMA BAKMAYI ÖĞRENECEĞİZ İNŞALLAH

Sadece kendi çocuklarımızı değil, tüm çocukları sevmeyi başardığımız gün, ‘eski kaşar’ ya da ‘beyaz peynir’ gibi hakaretlere değil, gerçek drama bakmayı öğreneceğiz inşallah...





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