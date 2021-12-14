Türkiye Özburun Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alacak

Özburun Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alacak

Türkiye

Özburun Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alacak

Afyonkarahisar İli Özburun Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alacağını duyurdu

14 Aralık 2021, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Özburun Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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