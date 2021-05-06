‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu arasında kriz çıktığı iddia edildi. İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Sonra hızını alamayıp Özcan Deniz’i Instagram’da takip etmeyi bıraktı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Özcan Deniz’den karşı hamle gecikmedi; İrem Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.







