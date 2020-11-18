Magazin Özcan Deniz: Korkma oğlum!

Özcan Deniz: Korkma oğlum!

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Özcan Deniz: Korkma oğlum!

Geçen günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Feyza Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü. Ünlü şarkıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

18 Kasım 2020, Çarşamba 10:04 Son Güncelleme:
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2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına aldı. 15 ay evli kalan çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

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Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in, eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği iddia edildi. Bunu reddeden Feyza Aktan'ın, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.

'Seni çok seviyorum oğlum'

Özcan Deniz, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:

"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.
Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam. Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."


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