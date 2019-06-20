Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor iddiası

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor.

Boşanmayı isteyen taraf Özcan Deniz olurken, 15 ay süren evlilik sonrası verilen bu kararın altında nelerin yattığı henüz bilinmiyor.

Çekişmeli bir boşanma olacağı konuşulurken, dava dosyasında yayın yasağı olduğu için detaylar şimdilik gizemini koruyor.

FEYZA AKTAN KAFALARI KARIŞTIRDI

Feyza Aktan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Aktan, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü ''Hayat arkadaşım… Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep başının üzeri oldu, ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin…''

FEYZA AKTAN'IN PAYLAŞIMI:

'ELİMİZDEN ACIMADAN BUGÜNÜMÜZ ÇALINSA DA...'

Özcan Deniz'in Babalar Günü’nde Instastory'de oğluyla birlikte koyduğu fotoğrafın üzerine yazdığı mesaj gündem olmuştu.

''Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü’m kutlu oldu... '' şeklinde garip bir mesajdı bu.

Birden ''Özcan Deniz boşanıyor mu?'' söylentileri dolaşmaya başlamıştı.

ÖZCAN DENİZ'İN PAYLAŞIMI:



