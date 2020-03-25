Özcan Deniz ve Feyza Aktan önlemsiz dışarda

Feyza Aktan oğlu Kuzey’in babası Özcan Deniz ile 2018’de evlenmiş, Haziran 2019’da boşanmıştı. Ama 1.5 ay sonra barışıp birlikte tatile çıkmışlardı. Feyza Aktan önceki gün İstinye’deydi. Alışveriş için markete gelmiş; ne var ki, maske ve eldiven takmamıştı.

Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı

Virüse karşı hiçbir önlem almayan Feyza Aktan’ın görüntülenmemesi için güvenlik devreye girdi. Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı.







