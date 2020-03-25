Özcan Deniz ve Feyza Aktan önlemsiz dışarda
Özcan Deniz ile 2018'de evlenip 2019'da boşanan ve sonra tekrar barışan Feyza Aktan alışverişte haberciler tarafından görüntülenince güvenlik devreye girdi. Ali KESER/ POSTA
25 Mart 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Feyza Aktan oğlu Kuzey’in babası Özcan Deniz ile 2018’de evlenmiş, Haziran 2019’da boşanmıştı. Ama 1.5 ay sonra barışıp birlikte tatile çıkmışlardı. Feyza Aktan önceki gün İstinye’deydi. Alışveriş için markete gelmiş; ne var ki, maske ve eldiven takmamıştı.
Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı
Virüse karşı hiçbir önlem almayan Feyza Aktan’ın görüntülenmemesi için güvenlik devreye girdi. Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı.