Magazin Özcan Deniz ve Feyza Aktan önlemsiz dışarda

Özcan Deniz ve Feyza Aktan önlemsiz dışarda

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan önlemsiz dışarda

Özcan Deniz ile 2018'de evlenip 2019'da boşanan ve sonra tekrar barışan Feyza Aktan alışverişte haberciler tarafından görüntülenince güvenlik devreye girdi. Ali KESER/ POSTA

25 Mart 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Feyza Aktan oğlu Kuzey’in babası Özcan Deniz ile 2018’de evlenmiş, Haziran 2019’da boşanmıştı. Ama 1.5 ay sonra barışıp birlikte tatile çıkmışlardı. Feyza Aktan önceki gün İstinye’deydi. Alışveriş için markete gelmiş; ne var ki, maske ve eldiven takmamıştı.

Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı

Virüse karşı hiçbir önlem almayan Feyza Aktan’ın görüntülenmemesi için güvenlik devreye girdi. Bir metre mesafe kuralı hiçe sayıldı.


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