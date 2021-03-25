Magazin Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasına katıldı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasına katıldı

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasına katıldı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasına katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada Deniz, basına görüntü vermemek için arka kapıdan çıkmaya çalıştı.

25 Mart 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve iki yaşındaki çocuklarının velayeti Aktan’da kalmıştı. Ancak daha sonra Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için dava açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne görülen velayet davasının ikinci duruşması bugün yapıldı. Feyza Aktan ve Özcan Deniz’in avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada, Özcan Deniz’in evindeki çalışanı ile komşuları tanık olarak dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN BAŞKA KAPIDAN ÇIKTI

Duruşmanın ardından önce Feyza Aktan adliyeden ayrıldı. Özcan Deniz ise kapıda bekleyen gazetecilere görüntü vermemek için başka kapıdan çıktı. Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.

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