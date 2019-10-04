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Özcan Deniz villayı eski eşine bırakıp taşındı, kirası dudak uçuklattı

Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı

04 Ekim 2019, Cuma 08:20
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Özcan Deniz villayı eski eşine bırakıp taşındı, kirası dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özcan Deniz yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.

Haziran'da boşanmışlardı

Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz mart 2018'de nikah masasına oturmuş, haziran 2019'da boşanmıştı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınÖzcan Deniz'e kardeşi Gülcan Deniz'den sitem

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