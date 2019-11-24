Özcan Deniz yeni dizisi için oyuncu arıyor

En son ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde rol alan Özcan Deniz, yeni bir dizi için kolları sıvadı. Bu sefer senaristliğini ve yapımcılığını da üstlendiği proje için Deniz, oyuncu arayışına girmiş.

Bölüm başı 30 bin ile 80 bin TL arasını fazla bulan Özcan Deniz tanınmamış oyuncu seçme kararı almış.

Sektördeki fiyatları yüksek bulan Deniz, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden bölüm başına 200 bin TL alıyordu.

Nikah hazırlıkları başladı

1.5 yıldır birlikte olan Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evlilik hazırlığında. Edindiğim bilgiye göre çift, nikah töreni için kesenin ağzını açmış.

Coşkun, geçtiğimiz günlerde ünlü bir Fransız markasından 250 bin TL değerinde takı alışverişi yapmış. Coşkun, bu özel günle ilgili tüm detaylarla kendisi ilgileniyormuş.

Restoran açacaklar

Aşklarını artık kameralardan saklamayan ve bir süredir evlenecekleri yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, birlikte restoran açmaya karar vermiş. Bebek taraflarında bir yer bakan çift, bundan sonra vakitlerinin çoğunu bu restoran için harcayacakmış.

Amani, hem yeni restoranı hem de Ataşehir’deki ve Maslak’taki restoranı arasında mekik dokuyacakmış. Çiftin evlilikle ilgili ne zaman bir adım atacağı ise henüz merak konusu.

Eylem İpek ŞAFAK / eylem.ipek@posta.com.tr