Magazin Özcan Deniz'den dev anlaşma

Özcan Deniz'den dev anlaşma

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Özcan Deniz'den dev anlaşma

Son dönemde yaşadığı ailevi problemler nedeniyle gündeme gelen Özcan Deniz 8 konserlik dev bir anlaşma yaptı. Özcan Deniz’in bu anlaşmadan alacağı ücret ise ortaya çıktı

07 Şubat 2022, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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Feyza Aktan ile boşandıktan sonra çocuğunun velayeti için uğraşan ve olaylı süreçlerden geçen Özcan Deniz kendini işine verdi. Uzun süre sonra sahnelere dönen Özcan Deniz, dur durak bilmiyor.

Takvim’in haberine göre, sahne aldığı mekanları hınca hınç dolduran Deniz, İstanbul'da bir mekanla 8 konserlik yeni bir anlaşma yapmış.

ÖZCAN DENİZ'İN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Özcan Deniz’in bu anlaşmaya ise 2 milyon lira karşılığında imza attığı gelen bilgiler arasında.

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