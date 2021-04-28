Magazin Özcan Deniz'den duygusal paylaşım: Sana bir de sürprizim olacaktı

Özcan Deniz'den duygusal paylaşım: Sana bir de sürprizim olacaktı

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Özcan Deniz'den duygusal paylaşım: Sana bir de sürprizim olacaktı

Özcan Deniz oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını belirterek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü sanatçı oğlunun 3. yaş gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 21:30 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve üç yaşındaki oğlu Kuzey’in doğum günü için eski eşi ile anlaşmaları vardı. Özcan Deniz anlaşmaya göre oğlunun bugün doğum günü kutlaması için kendisiyle birlikte olması gerektiğini fakat oğlundan on gündür haber alamadığını belirterek Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Duygusal paylaşım

Özcan Deniz oğlu Kuzey’in 3. yaş gününde Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: “Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum, göndermediler! Sana bir sürpriz olacaktı oğlum. Gelemedin ama biz yine de kutladık...”

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