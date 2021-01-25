Magazin Özcan Deniz'den ‘Gerisi boş’ paylaşımı

Özcan Deniz'den ‘Gerisi boş’ paylaşımı

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Özcan Deniz'den ‘Gerisi boş’ paylaşımı

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Aktan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Tek derdim oğlumun velayetinin bende kalması" açıklamasının ardından Deniz'den manidar bir paylaşım geldi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 08:44 Son Güncelleme:
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Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, eski eşi hakkında savcılığa başvurmuştu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.

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'Evladımın benden alınmaması için hukuk mücadelesi içindeyim'

İddiaları kabul etmeyen Deniz’den sonra Aktan önceki gece, tek derdinin oğlu Kuzey’in velayeti olduğunu söylemişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklamam yapan Feyza Aktan, “Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" demişti.

Özcan Deniz'den Kuzey paylaşımı

Özcan Deniz ise, dün sabah çocuğuna sarılırken çektirdiği kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Gerisi boş” notuyla, gönderme yaptı.

2019 yılında boşandılar

2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına almıştı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.

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